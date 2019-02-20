Aynı koşullarda

Galatasaray'da Ryan Donk hem şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılıların kurtarıcı isimleri arasına girdi hem de kendi geleceğini garantiledi.Cim-Bom'un son Kasımpaşa maçında görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, oynadığı futbolla beğenilirken, Fernando'nun formsuzluğunda ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim'in, Donk'un ilerleyen yaşına (32) rağmen sergilediği performansı ve özveriyi bütün takımda görmek istediği, bu nedenle de Hollandalı futbolcuda ısrar edeceği belirtildi.Geçen sezonun ikinci yarısında sürpriz şekilde Donk kartına başvuran Terim, bu stratejik hamlesinin karşılığını üstün performansıyla almıştı. Deneyimli hoca yine aynı kartını kullanmaya karar verdi. Benfica maçında orta alanda Fernando ve Ndiaye gibi isimlerin etkisiz kalması nedeniyle bundan sonra Donk'u oynatma kararı alan tecrübeli teknik adam, aynı zamanda oyuncunun da geleceğini kurtarmış olacak.Geçen sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan ve Terim'le beraber yeniden yükselişe geçen Ryan Donk bu sezon başında yeni sözleşmeye imza koymuştu. 1 milyon 895 bin euro garanti para alan Hollandalı, lig ve Avrupa'da 21 maçta oynarsa hem 200 bin euro ekstra prim alacak hem de mukavelesi aynı koşullarda bir yıl daha uzayacaktı.Bu sezon Fenerbahçe derbisinin ardından 5 maç ceza alan Donk, 11 lig, 6 da Avrupa müsabakasında forma giydi. Bunun dışında kalanlarda Terim tarafından tercih edilmeyen Hollandalı futbolcu, 4 müsabakada daha forma giyerse sözleşmesini kurtaracak.