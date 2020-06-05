Galatasaray'da tek kondisyoner ile devam

Sezona 4 kişilik performans ekibi ile başlayan Galatasaray'ı son 8 haftaya tek kişi hazırlıyor.
Sarı-kırmızılı takım, kondisyoner Yasin Küçük gözetiminde çalışıyor. Yardımcı antrenör Levent Şahin de kuvvet-dayanıklılık çalışmalarında Küçük'e destek veriyor.
Performans ekibinin başındaki İtalyan kondisyoner Bartali ve İtalyan yardımcısı iki ay önce gittikleri ülkelerinden geri dönmedi.
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Sarı-kırmızılı takım, kondisyoner Yasin Küçük gözetiminde çalışıyor. Yardımcı antrenör Levent Şahin de kuvvet-dayanıklılık çalışmalarında Küçük'e destek veriyor.
Performans ekibinin başındaki İtalyan kondisyoner Bartali ve İtalyan yardımcısı iki ay önce gittikleri ülkelerinden geri dönmedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın