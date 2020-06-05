Galatasaray'da tek kondisyoner ile devam

Galatasaray'da Süper Lig'in 8 haftası öncesinde takımda bir kondisyoner kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da tek kondisyoner ile devam
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05 Haziran 2020 10:17
Sezona 4 kişilik performans ekibi ile başlayan Galatasaray'ı son 8 haftaya tek kişi hazırlıyor.

Sarı-kırmızılı takım, kondisyoner Yasin Küçük gözetiminde çalışıyor. Yardımcı antrenör Levent Şahin de kuvvet-dayanıklılık çalışmalarında Küçük'e destek veriyor.

Performans ekibinin başındaki İtalyan kondisyoner Bartali ve İtalyan yardımcısı iki ay önce gittikleri ülkelerinden geri dönmedi.

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