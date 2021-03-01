Galatasaray'da sol bekler geri sayımda

Galatasaray'da tedavileri devam eden sol bek oyuncuları Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir artık formalarına kavuşacakları günü bekliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sol bekler geri sayımda
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01 Mart 2021 10:55
Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir artık formalarına kavuşacakları günü bekliyor.

Uruguaylı oyuncu dün kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı bir çalışma yaparken, Emre de tedavisinin ardından salonda ve sahada kondisyonerlerle, fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

İki oyuncu fizik-kondisyon olarak kendilerini en iyi şekilde hazırlayarak, en kısa sürede takıma katılmayı amaçlıyor. 



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