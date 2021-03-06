Galatasaray'da oyunculardan öz eleştiri: 'Bir daha olmayacak'

G.Saray'ın sekiz maçlık galibiyet serisi tartışmalı hakem kararları sonrası 2-1'lik Ankaragücü karşılaşmasıyla bitti, oyuncular iğneyi kendilerine batırdı. Aralarında toplantı yapan oyuncular şampiyonluk sözü verdiler.Aslan'ın yıldızları "Aleyhimize çalınan çok kritik ve ağır düdükler tek mazeretimiz olamaz. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bu yüzden verilen yanlış kararları da yenmemiz lazım. Ankaragücü karşısında gücümüzü sahaya yansıtamadık. Bir daha bu tabloyu görmemek için daha çok mücadele etmeliyiz. Bu yenilgi son olacak" dediler.Alanya ve Erzurum karşısında kazanan takımı bozmayan Teknik Direktör Fatih Terim zorlu Sivas maçı öncesi kadroda değişikliğe gitmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, kırmızı kart gören Mustafa'nın yerine forvet bölgesi için Falcao, Babel ve Halil'i deniyor. Terim ayrıca orta saha ve kanatta da değişikliğe giderek sağda Feghouli, göbekte ise Taylan'ı düşünüyor. Ağrıları olan ve sağlık ekibinin yetişmesi için yoğun mesai harcadığı Taylan, bugünkü idmanda bir sıkıntı yaşamazsa Etebo'dan formasını geri alacak.