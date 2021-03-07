Galatasaray'da mesaj: "Unutmadık, unutmayacağız"

Galatasaray'ın Sivasspor maçında kadında şiddete vurgu yapan pankartlar tribünde yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da mesaj: 'Unutmadık, unutmayacağız'
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07 Mart 2021 19:43
Galatasaray - Sivasspor maçında "ultrAslan" tribüne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadına şiddete vurgu yapılan mesajların yer aldığı pankart astı.

Sarı-kırmızılı taraftar grubunun pankartlarında, "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Öbür yarısını da kadınlar yetiştirir." ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." yazılı pankartlar hazırladı.

"ultrAslan" cinayete kurban giden ve kadına şiddetin sembolü olan Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta ise "Unutmadık, unutmayacağız" ifadesine yer verildi.

Maç öncesinde de Türk Telekom Stadı'nın skor tabelasına "Kadına şiddete hayır. Susma!" ifadesi yazıldı.



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