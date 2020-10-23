Galatasaray'da kötü futbolun faturası Fatih Öztürk'e kesildi

Sahadaki kötü sonuçların faturası, kaleci Fatih Öztürk'e kesiliyor. Özellikle Alanyaspor karşısında yediği hatalı frikik golünden sonra gözden düşen 33 yaşındaki file bekçisi, formasını kaptırmak üzere. Teknik patron Fatih Terim'in, kaleci antrenörleriyle görüşme yaptığı ve Okan Kocuk'a, "Hazır ol" talimatı verdiği öğrenildi. Geçen sezon Muslera sakatlandıktan sonra kaleyi devralan, ancak performansı vasatın altında kalan genç eldiven, bu haftaki Erzurum deplasmanında ilk 11'e dönmeyi hedefliyor.



GÖZLER YİNE MUSLERA'DA



Galatasaray'da dört gözle beklenen isim ise kuşkusuz Fernando Muslera. Annesini kaybeden ve kulüpten özel izin alan Uruguaylı file bekçisi, bir süredir ülkesinde. Geri dönüş sürecine burada devam eden 34 yaşındaki kalecinin TFF lisansı kulüp tarafından çıkarılmıştı. Beklenenden hızlı iyileştiği belirtilen tecrübeli eldiven, Aralık ayında takıma katılabilirse, vakit kaybedilmeden forma kendisine teslim edilecek.



