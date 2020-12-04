Galatasaray'da gündem Aytaç Kara! Karar Terim'in

Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da gündeme gelen isim Aytaç Kara oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gündem Aytaç Kara! Karar Terim'in
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04 Aralık 2020 10:13
Galatasaray, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara için yeniden harekete geçti.

Sarı - kırmızılılar devre arasında yıldız oyuncu için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamazsa sezon sonu beklenecek. Çünkü Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Tecrübeli oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.




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