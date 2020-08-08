Galatasaray'da Fernando Muslera sürpriz peşinde

Muslera öyle disiplinli ve istekli çalışıyor ki, ilk yarının ortalarında formasına kavuşmayı hedefliyor

Haber; Fanatik
Galatasaray'da Fernando Muslera sürpriz peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2020 14:50
Galatasaray onun yerine kaleci arıyor, ancak o öylesine sıkı bir tempoyla çalışıyor ki, yönetimin girişimlerini boşa çıkaracak gibi görünüyor.

Rize deplasmanında kaval kemiği iki yerinden kırılan ve yokluğunda takımın tepetaklak yoluna devam ettiği Muslera, camiaya büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Ameliyat sonrası dönüşü için önce 6 ay, sonrasında 4 ay bilgisi verilen 34 yaşındaki eldiven, bu süreyi daha da kısaltmaya kararlı.

Şu sıralarda eşiyle birlikte tatil yapan Muslera, bu dönemde bile çalışmalarına aksatmadan devam ediyor ve iki bacağını da kuvvetlendirmek için uğraşıyor.

Türkiye'den ayrılmadılar

Tatil için Türkiye'den ayrılmayan Muslera, eşi ve çocuklarıyla geride kalan sıkıntılı günlerin stresini atmaya çalışıyor. Tecrübeli file bekçisi bu süreçte kendisi için hazırlanan özel programa da harfiyen uyarak zinde kalmayı hedefliyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için