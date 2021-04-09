Galatasaray'da Emre Kılınç dönüyor

Süper Lig'de 33. haftayı bay geçen Galatasaray, hafta sonu oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray'da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için geçen hafta izolasyona alınan Emre Kılınç - Taylan Antalyalı ikilisi, Hatayspor deplasmanında forma giyememişti. A Milli Takım kampından daha önce ayrılan Emre'nin 10 günlük karantina süreci doldu.
Son iki testi negatif çıkan Emre Kılınç, hocası Fatih Terim'in görev vermesi halinde Karagümrük'e karşı forma giyebilecek.
Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç günü belli olacak.
Galatasaray'da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için geçen hafta izolasyona alınan Emre Kılınç - Taylan Antalyalı ikilisi, Hatayspor deplasmanında forma giyememişti. A Milli Takım kampından daha önce ayrılan Emre'nin 10 günlük karantina süreci doldu.
Son iki testi negatif çıkan Emre Kılınç, hocası Fatih Terim'in görev vermesi halinde Karagümrük'e karşı forma giyebilecek.
Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç günü belli olacak.