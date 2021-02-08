Galatasaray'da geride kalan haftalarda en çok eleştirilenler, en iyiler, en kötüler, hayal kırıklıkları, doğru-yanlış hamleler neler? Cevaplarınızı bekliyoruz...
Galatasaray'da cevap bekleyen 10 soru!
Galatasaray'da geride kalan haftalarla ilgili merak ettiğimiz 10 soruya yanıt arıyoruz.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2021 16:10
Galatasaray
- 23:21 New York Knicks, Derrick Rose'u kadrosuna kattı
- 22:58 Lewandowski'nin golleriyle Bayern Münih finalde
- 22:57 Milan avukatı: "Ibrahimovic, Lukaku'ya 'maymun' demedi, 'eşek' dedi"
- 22:37 Adil Gevrek: "Bazen iyi oynayınca kazanamıyorsunuz"
- 22:29 Uğurcan Çakır: "Bu benim çocukluk hayalimdi"
- 22:20 Hamza Hamzaoğlu: "Trabzonspor'u hapsettik ama golü bulamadık"
- 22:17 Issam Chebake: "Bu skoru hak etmedik"
- 22:00 Anthony Nwakaeme: "Abdullah Avcı'yla çalıştığım için çok mutluyum"
- 21:50 Anastasios Bakasetas: "Trabzonspor bana yatırım yaptı"
- 21:43 Abdullah Avcı: "Takımım kazandıkça kasketi takacağım"
- 21:29 Fenerbahçe'den açıklama: "Manipülasyonları meşrulaştıran "VAR SİSTEMİ"
- 21:27 Ahmet Ağaoğlu: "Abdullah Avcı ile yükselen bir grafiğimiz var"
- 20:59 Giresunspor, Bursa'yı da yendi ve seri devam etti!
- 20:55 Trabzonspor gümbür gümbür geliyor!
- 20:35 Taşkın Çalış: "3 frikikte de gol atacağımı hissettim"
- 20:13 Milan'ın Hakan için son teklifi: 4 milyon euro + bonuslar!
- 19:33 Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan transferi için açıklama
- 19:28 Ricardo Sa Pinto: "Galibiyette benim payım küçük"
- 19:19 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi
- 19:17 Ünal Karaman: "Yediğimiz gol öncesi pozisyon ofsayt"
- 18:56 Sağlık Bakanlığı, günün verilerini açıkladı!
- 18:48 Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti! Kanser hastası için bağış...
- 18:32 Ole Gunnar Solskjaer: "Pogba, birkaç hafta olmayacak"
- 18:19 Djokovic ve Halep Avustralya Açık'ta ikinci tura çıktı
- 18:15 Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
- 18:01 Gaziantep FK, Göztepe'yi yıktı ve 4 maç sonra nefes aldı!
- 17:59 Galatasaray'da 1 koronavirüs vakası
- 17:51 "Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"
- 17:41 Fenerbahçe HDI Sigorta'da 2 koronavirüs!
- 16:40 Judoda 2. Kademe Temel Antrenör Kursu'nda uygulamalı teknik dersler başladı
- 16:34 Erzurumspor: "Biz Kayserispor'u suçlamıyoruz"
- 16:28 Thomas Henry'den Beşiktaş'a yeşil ışık
- 16:19 Jürgen Klopp'un tarihe geçen ilginç mazeretleri
- 16:11 Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu
- 16:10 Galatasaray'da cevap bekleyen 10 soru!
- 16:09 LeBron ve Davis, bu geceki OKC maçında varlar mı?
- 16:06 Bellona Kayseri Basketbol, Kitija Laksa'yı transfer etti
- 16:02 OGM Ormanspor, Brittney Sykes'la yollarını ayırdı
- 15:57 Jackson: "Fox, Bugatti hızında hareket ediyor"
- 15:54 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten, Nihat Özdemir'e ziyaret
- 15:37 Hunter ameliyat geçirecek, uzun süre yok
- 15:28 Perkins: "Rose, şampiyonluğa oynayan bir takıma gitmeliydi!"
- 15:24 Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
- 15:20 Schröder: "Lakers'ta uzun süre kalmak, harika olurdu"
- 15:11 Antalyaspor'da genel kurul ertelendi
- 15:07 Çin'den 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot çağrılarına tepki
- 15:01 EuroLeague'den 3 erteleme maçına yeni gün
- 14:57 Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
- 14:55 Mercedes & Hamilton: 1 yıl daha!
- 14:54 Galatasaray Kulübünün acı kaybı
- 14:53 Antalyaspor, sekiz maçlık seriyle nefes aldı
- 14:51 Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışları Dubai'de başlayacak
- 14:51 Ankaraspor'da Mehmet Ak dönemi de sona erdi
- 14:49 Cherchesov'dan Antalya'daki Kovid-19 tedbirlerine övgü
- 14:35 MKE Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı
- 14:31 Avrupa'nın 5 büyük liginden haftanın X raporu
- 14:28 Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'nda sekizinci sıraya yükseldi
- 14:25 Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı
- 14:21 Aykut Kocaman'ın rakibi Fenerbahçe
- 14:19 Monfils ve Kerber, Avustralya Açık'ın ilk gününde elendi
AVRUPA'DAN FUTBOL
Lewandowski'nin golleriyle Bayern Münih finalde
Milan avukatı: "Ibrahimovic, Lukaku'ya 'maymun' demedi, 'eşek' dedi"
Milan'ın Hakan için son teklifi: 4 milyon euro + bonuslar!
Cristiano Ronaldo, gönülleri fethetti! Kanser hastası için bağış...
Ole Gunnar Solskjaer: "Pogba, birkaç hafta olmayacak"
"Rusya Kupası maçını Türkiye'de oynayalım"
Jürgen Klopp'un tarihe geçen ilginç mazeretleri
Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü!
Monaco durdurulamıyor! Üst üste 7. galibiyet...
Diagne'nin attıkları sayılmadı, Tottenham yıldızlarla kazandı
Bundesliga maçına kar engeli
Lionel Messi son 10 yılın en iyisi seçildi
Everton son dakikada Manchester United'dan puan aldı
Genoa Napoli'yi Pandev'in golleriyle devirdi!
Juventus'un zirve yürüyüşü sürüyor!
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (08 Şubat Pazartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (08 Şubat Pazartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (08 Şubat Pazartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması! Fenerbahçe resmi siteden açıklama oku (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil, Acun Ilıcalı ile nereden arkadaş? Mesut Özil ve Acun Ilıcalı haberi (08 Şubat Pazartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil videosu! Transfer resmen gerçekleşti mi? Resmi Açıklama (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil kariyer istatistikleri! Mesut Özil kaç gol kaç asist yaptı sayıları (08 Şubat Pazartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil KAP açıklaması yapıldı mı? Son Dakika Mesut Özil Fenerbahçe haberi (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil kaç yaşındadır, kimdir? Mesut Özil nerelidir? Memleketi kökeni (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil nereli, Mesut Özil nerede doğdu? Mesut Özil kökeni neresi (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil Fenerbahçe açıklandı mı? Son Dakika Mesut Özil açıklaması oku (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil ne kadar maaş alacak? Kaç paraya oynayacak Mesut Özil Fenerbahçe (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil son dakika, Mesut Özil Fenerbahçe transfer oldu mu? Sıcak gelişme haberi (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil dövmesi, Mesut Özil aslan dövmesi ne anlama geliyor? Anlamı nedir (08 Şubat Pazartesi)
- Fenerbahçe Mesut Özil forması çıktı mı? Mesut Özil forması ne kadar kaç para? (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil Fenerbahçe forması çıktı mı? Mesut Özil forması kaç paraya? (08 Şubat Pazartesi)
- Mesut Özil forması ne kadar, kaç para? Fenerium Mesut Özil forması satın al (08 Şubat Pazartesi)
- Menajerimi Ara yeni bölüm Pazar online izle StarTV canlı yayın kesintisiz (08 Şubat Pazartesi)
- Ödül oyunu Survivor 2021 yeni sezon izle canlı yayın, TV8 izle son bölüm canlı yayın (08 Şubat Pazartesi)
- CANLI İZLE) Survivor 2021 bugün yeni bölüm TV8 yayını (08 Şubat Pazartesi)
- Yeni sezon ilk bölüm Survivor 2021 TV8 canlı izle, Survivor Cumartesi 9 Ocak 2021 (08 Şubat Pazartesi)
- Hande Erçel Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı yakınlaşma sahnesi (08 Şubat Pazartesi)
- Cemal Hünal evli midir? Cemal Hünal nereli, yaşı kaç? (08 Şubat Pazartesi)
- FLAŞ GELİŞME) Fenerbahçe Mesut Özil transfer detayları, Mesut Özil Fenerbahçe transferi bitti mi? SON DAKİKA (08 Şubat Pazartesi)
- YENİ GELİŞME) Mesut Özil Fenerbahçe resmi transfer imza atıldı mı? SON DAKİKA (08 Şubat Pazartesi)
- Survivor Merve kimdir, evli mi? Merve Aydın yaşı kaç nereli? (08 Şubat Pazartesi)
- Survivor Barış Özbek evli mi? Survivor Barış nereli, kaç yaşında? (08 Şubat Pazartesi)
- Survivor Barış Özbek kimdir, nereli? Survivor Barış Özbek evli midir? (08 Şubat Pazartesi)
- Hayrettin kaç yaşında, kimdir? Hayrettin Survivor mesleği kariyeri evli mi? (08 Şubat Pazartesi)
- Survivor Meryem sevgilisi kim? Survivor Meryem mesleği nedir? (08 Şubat Pazartesi)