Galatasaray'a Rusya'dan Babel müjdesi

Galatasaray'a Ryan Babel müjdesi. Fatih Terim'in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Ryan Babel için Rus ekibi Zenit devreye girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray'a Rusya'dan Babel müjdesi
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26 Haziran 2020 10:18
Galatasaray, sezon başında transfer ettiği Ryan Babel'i devre arasında Ajax'a kiralamıştı. Fatih Terim'in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Hollandalı yıldız için teklifler bekleniyor.

Rus devi Zenit, tecrübeli oyuncu ile ilgilenen takımlardan biri. Mavi-Beyazlılar'ın, Cim Bom ile temas kurarak Babel'le ilgili şartları sorduğu öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu devre arasında kiralandığı Ajax'ta ise 9 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

3 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Sezon başı anlaşmaya varılan Babel, 2.5 milyon euro imza parası ve sezonluk 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı.



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