Galatasaray'a Beşiktaş ile rest çekti, ortada kaldı!

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yıllık 1 milyon 150 bin Euro'dan yeni sözleşme önerdi. "Beni isteyen çok takım var. Beşiktaş da bunlardan biri" diyerek 2 milyon Euro talep eden tecrübeli futbolcu, işler istediği gibi gitmeyince karar değiştirdi ancak bu sefer de Galatasaray, "Olmaz" dedi.Son pişmanlık fayda etmedi, Yasin Öztekin'inki de o hesap. Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Yasin, önce sarı kırmızıların teklifini kabul etmedi, sonra pişman olup kalmak istedi, ancak bu kez de veto edildi. İşte Yasin'in Galatasaray'dan ayrılma hikayesi:Teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun planlamasını yaparken, sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'in de kalmasını istedi. Sarı kırmızılı yöneticiler bunun üzerine futbolcuyla masaya oturdu ve eski sözleşmesinde olduğu gibi yıllık 1 milyon 150 bin Euro'dan yeni bir kontrat teklif etti.Yasin bu öneriye, "Beni isteyen birçok kulüp var. Bunlardan biri de Beşiktaş" diyerek, Galatasaray'dan yıllık 2 milyon Euro istedi. Yöneticiler de bunun üzerine, "Biz bu parayı veremeyiz" karşılığını verip teşekkür ettiler ve böylelikle yollar kesin olarak ayrıldı.Ancak, ilerleyen günlerde olaylar Yasin'in istediği gibi gelişmedi. Aradan geçen 3 hafta içinde Beşiktaş dahil hiçbir kulüple anlaşma zemini bulamayan tecrübeli futbolcu, yeniden Galatasaray'da kalmanın yollarını aramaya başladı.Birkaç gün önce Galatasaraylı yöneticileri arayan Yasin, kendisine sunulan şartları kabul ettiğini bildirip, "İmza atmaya hazırım" dedi. Ancak sarı kırmızılılar, "Bizim böyle bir düşüncemiz yok" diyerek olumsuz yanıt verdi. Böylelikle Yasin'in Galatasaray'da kalma hayalleri gerçekleşmemiş oldu.4 sezon kaldığı sarı kırmızılı kulüpte 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Yasin'le Bursaspor'un da aralarında bulunduğu birkaç Süper Lig kulübü ilgileniyor.