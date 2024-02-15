Galatasaray-Sparta Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Sparta Prag maçının hangi kanalda yayınlanacağı, karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki eşleşmeler kapsamında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Sparta Prag'ı yenerek son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Peki Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte Galatasaray-Sparta Prag maçının detayları



GALATASARAY SPARTA PRAG BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Galatasaray Sparta Prag maçının biletleri henüz satışa sunulmadı. 15 Şubat öncesi passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak olan biletler öncelikle Loca ve VİP için, 1 gün sonra ise genel satışa sunulacak. Galatasaray Sparta Prag maçı bilet fiyatları da henüz belli olmadı.



Biletlerin, maçtan en az 2 Gün önce satışa sunulması bekleniyor.



Galatasaray Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynayacağı karşılaşma öncesi Galatasaray Sparta Prag biletleri satışa sunulduğunda haberimizden yayınlanacaktır.



Galatasaray Sparta Prag biletlerini passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için play-off turunda UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe saat 20.45'te gerçekleştirilecek. Daha önce 4 kez karş karşıya gelen Galatasaray ve Sparta Prag takımlarının ilk maçı İstanbul Rams Park'ta oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçını şifresiz yayınlayacak kanal belli oldu.

Canlı olarak ekranlara getirilecek olan karşılaşmanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

Mücadelenin Exxen platformundan ya da TV 8,5 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.