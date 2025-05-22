Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları 2025... Sarı kırmızılı ekip ligdeki 25. şampiyonluğu konserler, şovlar ve görsel bir şölenle kutlamak istiyor. Galatasaray, şampiyonluk kupasına sezonun son haftasında RAMS Park'ta Başakşehir ile oynanacak maçın ardından kavuşacak. Şampiyonluk kupası kutlaması RAMS Park'ın kapasitesinin 53 bin 978 kişi olması nedeniyle sadece statla sınırlı olmayacak. Sarı kırmızılı takımda hedef 1 milyon taraftarla şampiyonluğu kutlamak. Peki Galatasaray Yenikapı kutlaması ne zaman, hangi gün yapılacak? Galatasaray şampiyonluk kutlaması Pazar mı olacak?

GALATASARAY YENİKAPI KUTLAMASI NE ZAMAN 2025?



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de elde edilen şampiyonluk için 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kutlama organizasyonu düzenleneceğini söyledi.



Futbolda çifte kupa kazandıklarını aktaran Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:



"Bir ay önceki divan toplantısında değerli üyelerimiz ve taraftarlarımızın desteğiyle 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı takacağımızı söylemiştim. Bugün sadece bunu başarmakla kalmayıp Türkiye Kupası'nı da müzemize götürdük. Bu başarıda imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, futbolcularımız ve katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü ve alkışı da tüm sezon boyunca kar kış demeden yanımızda olan, bir an bile olsun desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza gönderiyorum. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Şimdi daha büyük hedefler için yine birlikte ilerlemenin zamanı. Bu sene şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planlıyoruz. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025 tarihini seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Tüm sene boyunca verdiğiniz sınırsız destekle bu zorlu dönemde başarıya ulaşmamıza büyük katkı sağladınız. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı."



YENİKAPI'DA HEDEF 1 MİLYON ASLAN



Sarı - kırmızılılar 5. yıldızı görkemli bir törenle kutlamak istiyor. Başakşehir maçı sonrası kupasına kavuşacak Aslan, 53 bin 978 kişilik RAMS Park'la sınırlı kalmak istemiyor.



Ünlü isimlerin katılacağı konserler, şovlar ve görsel bir şölenle şampiyonluğun kutlanması planlanıyor.



Sarı kırmızılı takımda hedef 1 milyon taraftarla birlikte ünlü isimlerin katılacağı konserler, şovlar ve görsel bir şölenle şampiyonluğu kutlamak.



5 YILDIZLI FORMALAR SATIŞTA



25. şampiyonluğunu kazanan G.Saray 5 yıldızlı formaları görücüye çıkardı. GS Store'daki ürünlerini güncelleyen sarı kırmızılılar 2024-25 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu. Ayrıca 5 yıldızlı tişört, atkı ve bayraklar da taraftarın beğenisine sunuldu. Bu arada logoda diğer 4 yıldızın üstüne konan 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlandırılabileceği de öğrenildi.



GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?



TFF'de yer alan bilgiye göre Süper Lig şampiyonun kupa, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından verilir. Bu maddeye göre kupa 38. haftadaki Başakşehir maçı ardından verilecek.



Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kupa seremonisine; kulüp başkanı, teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer

futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40 kişi katılır

Galatasaray şampiyonluk kutlamasının Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacağı tahmin ediliyor. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı stadyum, daha önceki şampiyonluk kutlamalarına da ev sahipliği yapmıştı.

Galatasaray'ın şampiyon ilan edilmesi halinde stadyumda gerçekleştirilecek olan etkinliğin büyük bir görsel şölene dönüşmesi bekleniyor. Sahne performansları, lazer şovları, koreografiler ve sürpriz sanatçıların sahne alacağı konserlerle beraber kupa töreninin gerçekleşmesi öngörülüyor.

Şampiyonluk kutlamasına katılmak isteyen taraftarlar, etkinliğe dair bilet fiyatlarını da büyük bir merakla araştırıyor. Galatasaray Kulübü, 2025 yılına özel düzenlenecek kutlama organizasyonu için henüz resmi bilet fiyatlarını açıklamış değil.

2023-2024 sezonunda yapılan "Şampiyonun Gala Gecesi" etkinliğinde bilet fiyatları tribünlere göre farklılık göstermişti.VIP bölümler 1.000 TL, alt tribünler 500 TL, üst tribünler 250 TL ve kale arkası tribünleri ise 150 TL olarak belirlenmişti. Benzer bir fiyatlandırmanın bu yıl da uygulanması öngörülüyor.