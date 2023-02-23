Haber Tarihi: 23 Şubat 2023 12:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 12:16

Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Roma maçı hangi gün, hangi kanalda?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray ile Roma arasında oynanması planlanan dostluk maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ligde ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak olan sarı kırmızılılar, yeni yıldızı Zaniolo'yu transfer ettiği İtalyan devi Roma ile hazırlık maçı oynayacak. Peki, Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Roma maçı hangi gün, hangi kanalda?

Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Roma maçı hangi gün, hangi kanalda?
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Galatasaray Roma maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı sporseverler tarafından merak edildi. Galatasaray ile Roma arasında oynanması planlanan dostluk maçına ilişkin konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, "Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz, diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz." ifadelerini kullandı. Özbek'in bu sözlerinin ardından birçok kişi internette, "Galatasaray Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ROMA DOSTLUK MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Roma maçı ile ilgili resmi tarihler henüz netleşmedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Galatasaray ile Roma arasında oynanması planan dostluk maçına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Zaniolo transferi döneminde Roma ile de konuştuk. 'Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz?' diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz. Büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum."

DEPREMZEDELER İÇİN BÜYÜK DESTEK!

"Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecinde İtalya Serie A ekibi Roma ile bir yardım maçı için konuştuklarını aktaran Dursun Özbek, "Bölgeye destek vermek için herkes çaba sarf ediyor. Zaniolo transferi döneminde Roma ile de konuştuk. 'Destek vermek için hazırlık maça yapbilir miyiz?' diye sorduk. Kabul ettiler, tarih tespit ediyoruz. Büyük bir destek sağlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: ÖZEL BİR TURNUVA...

Özbek, Kulüpler Birliği'nin depremzedelere destek olmak için özel bir turnuva organize edeceğini belirterek, "Kulüpler Birliğinde depremzedelere destek için özel bir turnuva organize etmeyi konuştuk. Lig maçları başlamadan önce bir turnuva düzenlemek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Roma maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Roma maçı biletleri satışa çıktı mı?
Konuyla ilgili resmi tarihler belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
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