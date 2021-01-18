Galatasaray, Mostafa Mohamed ile görüşmelere başlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ismini verdiği bir diğer oyuncu da Mısır'da Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'di.



23 yaşındaki forvet için çalışmalar yapılmış, hatta Fransız ekibi St.Etienne ile transfer yarışına girilmişti. Fransız ekibiyle, Zamalek bir türlü anlaşma sağlayamayınca Sarı-Kırmızılılar'ın eli güçlendi.



Genç oyuncu için de bu hafta bir kez daha görüşmeler yapılacak.



BONSERVİSİ 5 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ



Mısırlı futbolcu da Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Zamalek ise bonservisini 5 milyon dolara düşürdü. Mohamed, sezon sonuna kadar kiralanıp, sonrasında da zorunlu satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a gelecek.



Oyuncunun 1+4 milyon dolarlık bir formül ile kadroya dahil edileceği belirtildi. Golcü, geçen yıl 46 maçta 16 gol kaydetti, 3 de asist yaptı.



