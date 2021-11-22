Galatasaray - Marsilya maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa ekibi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunulduğu belirtildi.



Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerinin alabileceği ifade edildi. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.





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