Galatasaray - Marsilya maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile kendi sahasında oynayacağı karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray - Marsilya maçının biletleri satışa çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2021 16:17
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa ekibi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerinin alabileceği ifade edildi. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.