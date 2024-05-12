Haber Tarihi: 12 Mayıs 2024 21:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 21:06

Galatasaray-Karagümrük maçı özeti izle

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Karagümrük - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşti. Peki, maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karagümrük - Galatasaray maçı canlı izleme detayları.

Galatasaray-Karagümrük maçı özeti izle
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Karagümrük - Galatasaray maçı Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Maç saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Maçın hakemi Volkan Bayarslan olacak, VAR koltuğunda ise Portekizli Helder Malheiro yer alacak.

Lider Galatasaray, 96 puanla Süper Lig'de zirvede yer alırken, 15. sıradaki Fatih Karagümrük ise 37 puanla mücadele ediyor.

Karagümrük - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri ise şu şekilde:

Fatih Karagümrük: Sirigu; Nazım Sangare, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan; Rohden, Kourbelis; Emre Mor, Eysseric, Mendes; Markao

Galatasaray: Muslera; Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn; Lucas Torreira, Kerem Demirbay; Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper; Mauro Icardi

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Ayrıca Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupadan elemişti.

Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde liderlik koltuğunu garantileyebilir.

Galatasaray, son 23 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 maçında 21 galibiyet aldı.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ancak takım tam kadro olarak mücadele edecek.

Maç öncesinde Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, gol krallığındaki liderliğini sürdürmek istiyor. Son 7 lig maçında 9 gol atan Icardi, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir silahı olacak.

Fatih Karagümrük ise son 3 lig maçında 7 puan topladı ve ligde kalma mücadelesi veriyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Karagümrük - Galatasaray maçı heyecanı beIN Sports kanalından canlı olarak takip edilebilir.



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