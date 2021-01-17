Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Basket Landes

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nda pazartesi günü Fransa'nın Basket Landes ile mücadele edecek

Haber; AA
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Basket Landes
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17 Ocak 2021 14:42
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nda pazartesi günü Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2. seri başlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 1-4 Aralık 2020'de Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen birinci seri maçlarına koronavirüs vakaları nedeniyle katılamadı.

Fransa'da yapılacak D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele edecek Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta daha önce Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybetti. 

- Puan durumu

D Grubu'nda oynana maçlara göre oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. P
1. Sopron Basket (Macaristan) 4 4 0 279 243 36 8
2. Basket Landes (Fransa) 2 1 1 128 136 -8 3
3. Bourges Basket (Fransa) 2 0 2 126 139 -13 2
4. Galatasaray (Türkiye) 2 0 2 124 139 -15 2
- Maç programı

Galatasaray'ın Fransa'da yapılacak 2. serideki maç programı şöyle:

Pazartesi:

19.00 Galatasaray-Basket Landes (1. seri erteleme)

19 Ocak Salı:

22.00 Basket Landes-Galatasaray (2. seri)

21 Ocak Perşembe:

22.00 Bourges Basket-Galatasaray (1. seri erteleme)

22 Ocak Cuma: 

22.00 Galatasaray-Bourges Basket (2. seri)

- Statü

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 8 ekip, çeyrek finale kalacak. Çapraz eşleşme usulüyle çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek takımlardan kazananlar, Dörtlü Final'e yükselecek.



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