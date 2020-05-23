Mariano'nun yerine genç ve dinamik sağ bek arayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.Belçika'nın Genk takımında forma giyen Joakim Maehle, Atalanta ve Crystal Palace'ın ardından Galatasaray'ın da ilgisini topladı.Taliplerinin çok olduğunu ileten Genk tarafı, Joakim Maehle için kulüplerden 9 milyon euro bonservis istediklerini söyledi. Bunun üzerine Galatasaray açısından transfer zora girdi.Aalborg altyapısından yetişen ve Temmuz 2017'de 1.3 milyon euro karşılığı Genk'e transfer olan 23 yaşındaki Maehle, bu sezon 33 maçta forma giydi ve 1 gol atıp 4 asist yaptı.