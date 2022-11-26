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Galatasaray'ın yerli duvarı boş durmuyor!

Galatasaray'da ilk haftalarda eleştirilen ancak takımın oturmasıyla birlikte ciddi katkı sağlayan Abdülkerim Bardakçı, verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yerli duvarı boş durmuyor!
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26 Kasım 2022 12:32
Abdülkerim Bardakcı, Dünya Kupası öncesinde ciddi bir yükseliş yakalamıştı.

Tecrübeli stoper formunu korumak için izinli olduğu günlerde de düzenli şekilde antrenmanlarını sürdürdü.

Abdülkerim neredeyse her gün spor salonuna gitti. Bunun haricinde bireysel saha antrenmanları da yaptı.

Okan Buruk da oyuncusunun çalışkan olmasından bir hayli memnun. Abdülkerim Bardakcı, İzinli günlerinde spor salonundan çıkmadı.

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