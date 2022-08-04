Galatasaray'ın Viking askeri!

Galatasaray'ın orta sahaya yeni transferi Fredrik Midtsjö tam bir görev adamı...Oyunu iki yönlü oynayabilen, koşan, arı gibi çalışkan bir futbolcu... Kuzeyli olmanın tipik özelliklerine sahip; fizik gücünü elinden geldiğince sahaya yansıtmaya çalışan, mücadeleden kaçmayan, savaşçı ve hırslı bir yapısı var. Maçın gidişatı ne olursa olsun oyundan düşmeden sahada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Orta sahada rakip atakları karşılama konusunda önemli defansif görevler üstleniyor. Araya girme, pas arası yapma, yatarak müdahale ya da ikili mücadele sonunda gibi farklı şekillerde ciddi bir top kazanma becerisine sahip.Topu ayağında fazla tutmayı sevmiyor, bir an önce ilerdeki arkadaşlarını meşin yuvarlakla buluşturmaya gayret ediyor. Teknik kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı zaman zaman pas hataları yapıyor olsa da, çoğunlukla garanti pas atmaya çalışıyor, spektaküler denemelerden kaçınıyor. İleride müsait durumda bir takım arkadaşı bulunduğu takdirde dikine, aksi takdirde kenarlara pas yaparak oyunu genişletmeye çalışıyor.Topla birlikte hücuma çıkmayı da seviyor. Çalım denemelerine girmektense, çabuk hareket ederek topu ileri bölgeye taşımayı tercih ediyor. Bunda başarılı olsa da, topu arkadaşlarıyla buluşturduktan sonra hücumu kendi adına sonlandırıyor, rakip ceza sahasına kadar girmekten genellikle imtina ediyor. Bireysel yetenekleri, atletik özellikleri ve teknik kapasitesi sınırlı; hava topları da güçlü olmadığı bir diğer yanı olarak öne çıkıyor.