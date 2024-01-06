Galatasaray ile Konyaspor 45. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 45. kez karşılaşacak. ki takım arasında ligde oynanan 44 maçın 31'ini Galatasaray, 5'ini ise Konyaspor kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Konyaspor 45. randevuda
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06 Ocak 2024 15:33
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 44 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 83 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 22 lig maçından 18'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 51, konuk takım ise 16 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini 2-1 ve birini de 4-3'lük skorla aldı.

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