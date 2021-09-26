Galatasaray için ne dediler?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında evinde Göztepe karşısında 1-0 geride kapattığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Önder Özen, Metin Tekin, Tugay Kerimoğlu ve Feyyaz Uçar yorumladı.



RIDVAN DİLMEN

4 maç kazanmasa da Galatasaray, Göztepe'nin ilk 6 hafta performansına bakıp her şeye rağmen Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüksek derdik maç öncesi. Fatih Terim, çok nadir kullanır motivasyon silahı. Bu maç öncesi yapmıştır. Artıları eksileri vardır. Artıları daha çoktur tabii. Bu sezon daha fazla oynamaya başlayan çaylak oyuncularında müthiş hırs top kaybı olarak geri döner. Halil, Kerem, Morutan inanılmaz top kayıpları yaptılar.



Fatih Hoca için kolay değil bu maçlar. Taraftar kırgın ve üzgün. Fenerbahçe bu sezon devrede, Trabzonspor maç eksiğiyle 14 puanı cebine koydu. Lazio maçı oyunla birlikte zafer var arada. Oyuncular üstünde müthiş bir baskı var. Luyindama'nın bireysel hatası devamında gelen gol var. Plaseyi yaptığından Ndiaye, Muslera çıkarsa kırmızı kart oluyor. Bu başka bir durum. Gol yemektense içeride 10 kişi kalmak belki daha iyidir. Bu bile başlı başına Muslera'nın da çok daha önce önde olması veya çabuk çıkması gerekiyor olabilir veya kaleyi hemen terk etmemesi de gerekebilirdi. Muslera, Türkiye'ye gelen en büyük kalecilerden bir tanesi. Ancak bu sezon iyi değil.



Halil de iyi değil. Galatasaray'ın henüz net santrforu yok. Tutanı atanı iyi değil Galatasaray'ın. Oynama isteği var ama buna uygun oyuncular oynaması gerek.



Luyindama ne kadar tecrübeli olursa olsun taraftar tepkisi de oldu. İki yol var. Oyun içi kazanma yolunu seçebilir. Devrede 5 dakika onu motive edecek. Alpaslan ile de değiştirebilir. İkinciyi yapabilir, tamamen kaybetmektense... Yedlin ile ilgili bir olayda çıkarmıştı.



Galatasaray acayip derecede gergin. Arzu ettikleri Galatasaray'ı, Lazio maçı dışında göremediler. Hocanın da işi kolay değil. Antrenmanın dışında performanslar var. Onu, bunu yapıyor hoca ama olmuyor.



ERMAN TOROĞLU



Fenerbahçe ile Galatasaray'ı izledik. İki takım arasında çok açıdan fark var. Fenerbahçe'de yardımlaşma çok iyi, Galatasaray'da yok. Fenerbahçe'de sahaya yayılma ve pres iyi, Galatasaray'da yok. Galatasaray'da kopukluk ve gerginlik var. Bir mağlubiyet daha olursa, işler kötüye gider. Öndekiler gidiyor, geride kalıyorsun.



METİN TEKİN



Galatasaray'da işler iyi gitmiyor, çok net. Bugün 45 dakikada üretken değildi, son bölümde 7-8 dakikalık bir baskı vardı, bir de İrfan Can'ın hatasıyla gelen pozisyon vardı. Galatasaray ilk yarıda Göztepe karşısında 1-0 mağlupsa, döndürebilir ama çok soru işaretleri var. 4 maçtır kazanamayan, 5. maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Galatasaray'ın en büyük handikapı bugüne kadar oynadığı oyun. Kadro arayışı devam ediyor, 14. maç. Karar verilmiş oyun ve oyuncu yok, bu da büyük handikap.



ÖNDER ÖZEN



Maçın sonunda muhtemelen söylenecek bir şey bu, 45 dakika var, kendi sahasında oynayan bir Galatasaray her durumda favoridir, 1-0 geriye bile düşse maçı kazanmaya yakın olan taraftır, görüntü şu; giderek daha kötüye gidiyor. Bir istek var, önde baskı isteği var, yüksek enerjiyle bastılar ama bardağın dolu tarafı gibi gözükse de o kadar geniş alanda bastılar ki bu öndeki oyuncuların kendini yormasından başka bir işe yaramadı. Kale önünde pozisyon üretemedi Galatasaray, net pozisyon üretemedi. Haftalardır kazanamayan, kaybeden, berabere kaldığı maçlarda da 2-0'dan yakalanan Galatasaray'ın iç sahadaki tepkisi bu kadar cılız olamaz, olmamalı. Morutan 35 dakika sağ kanatta oynadı, Feghouli forvet arkasında oynadı, birbirlerinin yerinde oynadılar ve ikisi de üretken olamadı. Fatih hoca nasıl böyle bir karar verdi, inanamadım. Muslera golde ceza alanının üzerinde ve elle oynuyor, gol olmasa ne olacak? Muslera'daki düşüşü anlamak mümkün değil. Copa America'da bildiğimiz Muslera gibiydi ama döndükten sonra Muslera'dan arka arkaya hatalar, devam da ediyor. Golde hata Luyindama'da ama ne olursa olsun zamanlama hatasıyla adımlarını dışarı attı. Hem pozisyon hatası, hem zamanlama hatası.



TUGAY KERİMOĞLU



Galatasaray adına bazı bölümler olumlu, bazı bölümler çok pas hatasıyla geçti. 2. yarıda ne olacağını göreceğiz. Ben söylemekten yoruldum, Luyindama hata yapmaktan yorulmuyor.



FEYYAZ UÇAR



Yüzde 69 topa sahip Galatasaray, Fatih Terim risk alacaktır ve bu şekilde sonuca gitmeye çalışacaktır.