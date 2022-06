"ÇEBİ DAHA GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLUŞTURDU"

Beşiktaş camiasının etkin isimlerinden biri olan ve daha önce ikinci başkanlık yapan Metin Keçeli, siyah-beyazlıların gündemine yönelikyaptı., Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transfer politikasında hata yapmaması gerektiğini vurgularken, Türk futbolundaki tüm paydaşların yeni sezon öncesinde kendisini sorgulaması gerektiğini ifade etti.Yeni yönetime başarı dileyen Metin Keçeli, "Tecrübeli bir başkanımız var. Şimdiki yönetim daha farklı. Örnek olarak; mevkidaşım Engin Baltacı çok önemli bir ağırlıktır. Çok şeyin altından kalkabilir. Başkan, daha faydalı bir yönetim yapmıştır muhakkak. Böyle bakmak gerek. Bazen işler istediğin gibi gitmez. Başkan ve yönetimin bu işteki sabrı ve dayanıklılığı, düşünce yapısı çok değerli. Beşiktaş için bu sezon ciddi bir kadro oluşturmak gerek. Ama taraftar istiyor diye değil, takımın ihtiyacı var diye transfer yapılmalı. Çebi, de transfer politikasını ciddi şekilde düşünmeli, planlamalı. Tecrübe ve birikimlerini takıma yansıtmalı. Yansıtacağına inanıyorum" dedi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Valerien Ismael'e destek çıkması gerektiğini belirten Keçeli, Süleyman Seba'dan örnek verdi. Metin Keçeli görüşünü şu şekilde dile getirdi:"Örnek vermek için çok uzaklara gitmek yok. Fenerbahçe'de İsmail Kartal, çok şey yaptı. Fenerbahçe onun sayesinde iyi sonuçlar aldı. Bir yönetim, teknik direktörünün arkasında durmalı. Birlikte çalıştığım Süleyman Seba'nın böyle bir özelliği vardı. Gordon Milne gitmek istemezse Süleyman ağabeyin onu göndermeye niyeti yoktu. Anlatmak istediğim istikrar önemli. Valerien Ismael'e görev veriyorsan destek vereceksin. Her yenilen golden sonra teknik adam eleştirilmemeli. Avrupa'da teknik adamlar bir kulüpte 5 sene kalabiliyor. Herkes şampiyon mu oluyor? Yaptıkları işe, felsefeye bakılıyor. Süleyman Seba'nın başarısının altında bu yatmaktadır."Mali açıdan kulübün sağlam bir temele oturtulmasının ciddi avantajlar getireceğini söyleyen Beşiktaş'ın eski ikinci başkanı, "2000 senesinde kulübü Süleyman Seba devrettiğinde mal varlığı ne durumdaydı? Borç yok gibiydi. Arsalar vardı, binalar yapılmıştı. Çünkü Seba, futbolda sürekliliğe inanıyordu. Beşiktaş'ta günümüzde de böyle olmalı. Sadece Beşiktaş için söylemiyorum, kulüpler kesinlikle kumar oynamamalı. Taraftar da ne istediğini bilmeli" diye konuştu.Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes'in iyi bir transfer olduğunu söyleyen Keçeli, "Hoca artık takımı tanıyor. Yabancı transferleri risk olarak görülebilir. Ama hoca da kadroyu biliyor, oyuncuyu da analiz ediyor. Gedson Fernandes'in burada rolü söz konusu. Oyuncu bazen daha az paraya bile başka kulübe gider. Gedson da Beşiktaş'ı istedi ve burada" dedi.Metin Keçeli transfer politikasının geleceği şekillendirdiği vurgusu yaparken, "Fenerbahçe her sene muazzam transferler yapıyor. Ama sportif başarı yok. Haziran-Temmuz'da kulüpler şampiyon ilan ediliyor! Net söyleyeyim; Beşiktaş sağlam birkaç takviyeyle ligin altını üstüne getirir. Trabzonspor şu anda en avantajlı futbol takımı olarak görülüyor. Çünkü planlı gidiyorlar. Beşiktaş da diğer rakiplerine göre daha iyi bir kadroya sahip. Rakipleri daha fazla takviye yapmak zorunda" açıklamasını yaptı.Hollandalı golcü Wout Weghorst'la ilgili görüşünü de açıklayan Keçeli, "Weghorst çok uzun zamandır gündemde. Nokta atışı transfer mi? Başkan kesinlikle detaylı inceletmiştir. Larin, 1-2 sene top oynamadı sonra gol atmaya başladı. Michy'nin adı vardı, katkı veremedi. Laf olsun diye transfer etmemek gerek. Başkanın forvet konusunda yanlış karar vereceğini düşünmüyorum" ifadesini kullandı.Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Türk kulüplerine mesaj yollayarak sözlerini tamamladı. Keçeli şu sözleri sarf etti:"Yerli oyuncunun önü her daim açılmalıdır. Galatasaray, Avrupa'da Real Madrid ve PSG'den farklar yemişti. 11 yabancı ile sahaya çıktılar. Beşiktaş 10 yabancı ile Avrupa'da belki de en zayıf grupta hiçbir şey yapamadı. Galatasaray, 11 yerliyle oynasa fark mı yiyecekti? Ya da Beşiktaş? Türk kulüpleri için facialar yaşandı. Yabancı kuralı iyi bir planlamayla düşürülmeli. Yoksa altyapının faydası yok. Kulüpler genç bir oyuncu görünce deyim yerindeyse üstüne atlıyor! Abdülkerim örneği var. Türk futbolu nerede? Dünya sıralamasında neredeyiz? Hani bizim harcadığımız paralar? Bunu soran yok. Ben bunu Türk futbolu adına soruyorum!"