Galatasaray - Hatayspor: İlk 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
TUTTUR'DA HEMEN OYNA
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Galatasaray'ın kazanmasına 1,32 oran açıklandı. Hatayspor galibiyetine 5,20 oran verilirken; beraberlik 3,85 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 2,08, 2,5 Üst'e ise 1,44 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...
İLK 11'LER
Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne
Hatayspor
Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf
Hatayspor ile 3. randevu
Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.
Hatayspor tam kadro
Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.
Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
TUTTUR'DA HEMEN OYNA
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Galatasaray'ın kazanmasına 1,32 oran açıklandı. Hatayspor galibiyetine 5,20 oran verilirken; beraberlik 3,85 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 2,08, 2,5 Üst'e ise 1,44 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...
İLK 11'LER
Galatasaray
Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne
Hatayspor
Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf
Hatayspor ile 3. randevu
Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.
Hatayspor tam kadro
Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.