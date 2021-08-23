Galatasaray - Hatayspor: İlk 11'ler

İLK 11'LER

Hatayspor ile 3. randevu

Hatayspor tam kadro

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Galatasaray'ın kazanmasına 1,32 oran açıklandı. Hatayspor galibiyetine 5,20 oran verilirken; beraberlik 3,85 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 2,08, 2,5 Üst'e ise 1,44 oran açıklandı.Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, DiagneMunir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, DioufGalatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.