Galatasaray - Hatayspor: İlk 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile mücadele edecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray - Hatayspor: İlk 11'ler
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23 Ağustos 2021 20:29
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda devam eden zemin yenileme çalışmaları nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Galatasaray'ın kazanmasına 1,32 oran açıklandı. Hatayspor galibiyetine 5,20 oran verilirken; beraberlik 3,85 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 2,08, 2,5 Üst'e ise 1,44 oran açıklandı. Tuttur'da hemen oynamak için tıklayın...

İLK 11'LER

Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne

Hatayspor

Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf



Hatayspor ile 3. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de bordo-beyazlı takımla 3. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi ile yaptığı 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Geride kalan sezon İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, Hatay'da oynanan maçı ise Hatayspor 3-0'lık skorla kazandı.

Hatayspor tam kadro

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.


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