Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
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16 Temmuz 2020 14:54
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını 17 Temmuz günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



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