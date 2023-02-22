Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı izle! Şifresiz Galatasaray - Gençlerbirliği maçı Bein Sports'ta

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Antalya'da kamp yapan Galatasaray takımı Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise maçın yayıncısının olup olmadığı oldu. Peki, Galatasaray- Gençlerbirliği maçı canlı izleme linki var mı? Galatasaray- Gençlerbirliği maçı canlı izle! GS- Gençlerbirliği canlı izle!Antalya'da kampa giren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk, sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını istedi. Cim Bom, Başkent ekibinin ardından Antalya'daki ikinci maçını bugün Pendikspor'la saat 19.00'da oynayacak.: Jankat, Ross, Emin, Nelsson, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi: Nurullah, Uğur, Alperen, Tomas, Yasin, Abdullah, Torje, Erkan, Mete Kaan, Rhasalla, AyoviBugün Belek'te oynanan ve saat 14.00'te başlayan Galatasaray - Gençlerbirliği hazırlık maçı basına ve taraftara kapalı oynanıyor. Yayını olmayan karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde.Sarı-Kırmızılılar, ülkemizde yaşanan deprem felakatinin ardından lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maça çıkacak. Galatasaray, bu süre içerisinde ise temposunu ve ritmini yeniden kaybetmeden, lige odaklanmayı hedefliyor. Özellikle Gaziantep FK maçının hükmen kazanmasının ardından galibiyet serisi 13 maça yükselecek olan Cim Bom, Antalya'da kampa girdi. Aslan, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, kamp öncesinde konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, sanki sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını istedi.Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes BüyükGalatasaray hazırlıklarını Belek'te yapılan antrenmanla sürdürürken, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. İdmanın sürpriz ismi Sam Adekugbe oldu. Hatayspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcunun,fizik ve kondisyon açısından çok iyi durumda olması ve arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması,teknik heyetin yüzünü güldürdü.Antalya kampının son gününde 26 Şubat Pazar saat 18.00'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynayacağı dostluk maçının biletleri satışa çıktı. Bu karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Bilet fiyatları ise tribün kategorisine göre 100, 200 ve 500 TL arasında değişiyor.