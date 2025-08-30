29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Galatasaray'dan sürpriz Donnarumma hamlesi!

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Gianluigi Donnarumma için PSG ile perde arkasında görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

calendar 30 Ağustos 2025 00:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan sürpriz Donnarumma hamlesi!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, Gianluigi Donnarumma için PSG ile perde arkasında görüşmeler yürütüyor.

SÜRPRİZ FORMÜL

Haberde yer alan detaylara göre Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde dikkat çekici bir formül bulunuyor.


Buna göre Galatasaray, PSG'ye herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek. Bunun yerine Donnarumma'nın gelecekteki satışından elde edilecek gelirin bir kısmını paylaşacak.

Bu formül, Galatasaray'ın finansal yükümlülüklerini minimize ederken, Donnarumma'nın 40 milyon euroluk mevcut piyasa değeri düşünüldüğünde PSG'ye ise uzun vadeli olarak yüksek bir gelir potansiyeli sunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen 26 yaşındaki yıldız eldiven, kalesinde 43 gol gördü ve 17 kez kalesini gole kapadı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
