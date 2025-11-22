Galatasaray'dan Rams Park'ta 33 maçlık seri!

Galatasaray, Gençlerbirliği galibiyetiyle birlikte başarılı bir istatistiğe imza attı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.
