Galatasaray'ın devre arası için gündeminde olduğu iddia edilen Konyasporlu Guilherme için yalanlama geldi.Sarı-kırmızılı yöneticiler, başarılı sol bek için herhangi bir girişimlerinin olmadığı açıkladı.İdareciler, sol bek konusunda Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu çerçevesinde hareket edeceklerini ama şu ama kadar Guilherme için herhangi bir talebin olmadığı belirtti.