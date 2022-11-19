Galatasaray'dan Guilherme yalanlaması

Galatasaray'da yöneticilerden devre arası için gündeminde olduğu iddia edilen Konyasporlu Guilherme için açıklama geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Guilherme yalanlaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2022 12:03
Galatasaray'ın devre arası için gündeminde olduğu iddia edilen Konyasporlu Guilherme için yalanlama geldi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, başarılı sol bek için herhangi bir girişimlerinin olmadığı açıkladı.

İdareciler, sol bek konusunda Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu çerçevesinde hareket edeceklerini ama şu ama kadar Guilherme için herhangi bir talebin olmadığı belirtti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ