Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'ya resmi teklif

Konyaspor'la 1 yıl sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestiren Galatasaray'ın, Yeşil-Beyazlılar'ın kapısını 250-300bin Euro'luk bir teklifle çalacağı öğrenildi.

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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'ya resmi teklif
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12 Temmuz 2021 11:51
Kadrosundaki yerli sayısını artırmayı amaçlayan Galatasaray, Konyaspor'un kaptanı Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirmişti. İç Anadolu ekibiyle yapılan ilk görüşmelerde transfer için nabız yoklanırken, tarafların şartların oluşması durumunda anlaşabileceği görüşü ortaya çıktı.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı yönetim, resmi teklifle Yeşil-Beyazlılar'ın kapısını çalmaya karar verdi.

TRANSFERİN ÖNÜ AÇIK

Altyapısından yetiştiği Konya'yla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Abdülkerim Bardakçı için Aslan'ın ilk etapta 250-300 bin Euro'luk bir öneride bulunacağı gelen haberler arasında. Teknik direktör İlhan Palut'un, "Değerini bulursa satılabilir"raporu sonrasında Yeşil-Beyazlı yönetimin, Galatasaray 'ın önerisine vereceği cevap merak konusu. Konya yönetiminin, kaptanlarının önünü kapatmak istemediği de biliniyor.




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