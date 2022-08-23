Galatasaray'dan, 2. Lig'e gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Galatasaray'dan kaleci Berk Balaban'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.



İskenderunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi Berk Balaban'la anlaşma sağlandığı belirtildi.



Futbolcunun bir yıllığına kiralandığı belirtilen açıklamada, "Oyuncumuza İskenderunspor forması altına başarılar diliyoruz." denildi.



GALATASARAY DA AÇIKLADI



İskenderunspor'un ardından Galatasaray da transfer için bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların açıklaması şu şekilde; "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın, 2022-2023 sezonu sonuna dek geçici transferi konusunda İskenderunspor A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır"





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