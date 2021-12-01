Galatasaray'da transfer oparasyonu Lazio'ya bağlı

Galatasaray teknik ekibi ve yönetim, Lazio maçının ardından gruptan lider çıkılması halinde transfer için düğmeye basacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfer oparasyonu Lazio'ya bağlı
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01 Aralık 2021 13:39
Bir yandan Süper Lig'de inişli çıkışlı performans sergileyen Galatasaray, diğer yandan gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde dikmiş durumda.

Cimbom, son olarak Marsilya'yı farklı mağlup ederken, bu kulvarda ulaşabileceği en uç noktaya gitmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaraylı kurmaylar, Lazio maçı ile beraber takımın gruptan çıkması halinde, transfer için kolları sıvayacak.

4 MEVKİYE TAKVİYE

Eğer sarı-kırmızılılar Lazio'ya yenilmez ve grubu lider tamamlarsa sol bek, ön libero, kanat oyun kurucusu ve forvet transferleri kaçınılmaz olacak.

En az bir tane deneyimli, tecrübeli, takımın saha içindeki lideri olacak bir oyuncu transfer edilecek. Bu kez gençleşme operasyonun dışına çıkılacak. Ancak grup ikinci tamamlanırsa transfer sayısı da düşecek. 

 

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