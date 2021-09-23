Galatasaray'da ters orantı!

Galatasaray, Kayserispor maçında istatistik olarak üstünlüğü alsa da skorda geriye düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ters orantı!
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23 Eylül 2021 10:25
Galatasaray dün gece Kayserispor karşısında istatistiklerde rakibine büyük üstünlük sağlasa da bunu skora çevirmeyi başaramadı ve sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

Rakip kaleye çektiği 19 şutta (10 farklı futbolcu) sadece 2 isabet bulabilen G.Saray, 29 ortanın da 23 tanesini rakibe veya dışarı gönderdi.

Yüzde 86'lık yüzde ile 406 başarılı pas yapan G.Saray'ın topla oynama oranı ise yüzde 63 idi...

Kayserispor ise maçı 11 şutla tamamlarken, 4 isabette 3 gol buldu. Ayrıca yaptığı 10 ortada bulduğu tek isabette de gol geldi...


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