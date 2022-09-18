Galatasaray'da Sacha Boey tutulmuyor

Sezon başında istenmeyen adam olan Sacha Boey, şu anda Sarı-Kırmızılı takımın en değerli isimlerinden biri... Genç sağ bek, Konyaspor karşısında 1 asist yaparken pas isabetinde de %93'ü yakaladı.



2 şut pası veren Fransız oyuncu, girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sinden galip ayrıldı. 6 sahipsiz top kazanan Boey, top kapmada da 2/4'lük istatistik yakaladı. Rakiplerine 3 çalım atan 22 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'ndan davet bekliyor. Boey daha önce Kamerun Milli Takımı'nı reddetmişti.



2-1 kazanılan Konyaspor maçında Galatasaray da takım halinde iyi bir görüntü sergiledi. Konyaspor'un Süper Lig tarihindeki en uzun gole kapama serisini sona erdiren Sarı-Kırmızılılar (6 maç: 541 dakika), bu sezon ligde Yeşil-Beyazlılar karşısında en fazla gol beklentisine giren takım oldu (2.37xG). Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Galatasaray, tek sezonda daha uzun bir galibiyet serisini en son 2020-21'in son altı haftasında yaşamıştı (6G). Cim-Bom'da şu anda keyifler çok yerinde...





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ