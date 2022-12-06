Galatasaray'da Patrick van Aanholt çıkmazı!

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor.Cimbom, transfer döneminin açılmasıyla birlikte birçok futbolcunun transferini resmen duyurmayı hedefliyor. Aslan'da transfer operasyonu büyük bir gizlilikle yürütülüyor.Transfer görüşmeleri bizzat Erden Timur tarafından yapılıyor. Bu gelişmelerin yanı sıra ayrılacak isimlerle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.Teknik Direktör Okan Buruk, kadroda görmek istemediği futbolcuları yönetime sunmuştu.Bu isimlerin başında ise Patrick van Aanholt geliyordu. Sarı kırmızılıların yollarını ayırmak istediği Hollandalı yıldızdan beklenmedik bir hamle geldi.Aanholt, Rayo Vallecano ile oynanan maçta da vasatı aşamamıştı. Okan Buruk'un, ideal 11'inde artık Patrick Van Aanholt'u düşünmediği biliniyordu.Ancak sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki sol bekin ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon sarı kırmızılı formayla 9 maça çıktı. Aanholt, 9 karşılaşmada 2 asistle oynadı.