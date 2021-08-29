Galatasaray'da Morutan forma bekliyor!..

Galatasaray'da yeni transfer Morutan bugün Kasımpaşa karşısında görev bekliyor.

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Galatasaray'da Morutan forma bekliyor!..
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29 Ağustos 2021 10:34
Haziran ayında topbaşı yapan ve 3 hazırlık maçıyla yeni sezona giren Galatasaray, üst üste yaptığı karşılaşmaların sonuna geldi. 21 Temmuz'dan bugüne 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere 8 maça çıkan Cimbom, milli ara öncesi son sınavını Kasımpaşa'ya karşı veriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran sarı-kırmızılılarda moraller yüksek. Lige kayıpsız başlayan Galatasaray, Kasımpaşa'yı da mağlup edip milli araya sıkıntısız girmeyi hedefliyor. Ancak ilk iki maçından 4 puan çıkaran ve mağlubiyet görmeyen Kasımpaşa'yı devirmek hiç kolay olmayacak gibi gözüküyor.

Aslan'da zorlu randevu öncesi 3 eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Marcao, sakatlığı bulunan Arda Turan ve lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan yok. Cimbom'un son transferi Olimpiu Morutan'ın ise lisansı çıktı ve görev verilirse forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılılar ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.

 


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