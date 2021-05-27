Galatasaray'da hedef yine yeniden Ahmed Musa

Galatasaray yönetimi, Henry Onyekuru veya Ryan Babel'in ayrılık ihtimaline karşın çok tanıdık bir isme kancayı attı. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de birçok kez gündemine gelen Ahmed Musa'nın menajeriyle görüşerek resmi teklif yaptı.

Haber; Takvim
Abone Ol
Galatasaray'da hedef yine yeniden Ahmed Musa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 10:32
Seçim gündemi nedeniyle transferde ağır kalmak istemeyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski gözdesi Ahmed Musa'yı bir kez daha gündemine aldı.

Son olarak ülkesinin takımlarından Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı forvet haziranın sonunda serbest kalacak.

Yönetimin 28 yaşındaki Ahmed Musa'nın menajeriyle önceki gün temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.

BU KEZ TRANSFERİ DAHA KOLAY

Daha önce de birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelen tecrübeli yıldızın transferi mali koşullar nedeniyle gerçekleşmemişi. Fakat Ahmed Musa'nın bu kez bonservisinin elinde olması işleri kolaylaştıracak. Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat ve forvette oynayan Nijeryalı yıldızı B planı olarak düşündüğü ifade ediliyor.

Alınan bilgilere göre Henry Onyekuru veya Ryan Babel'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Ahmed Musa'yla masaya oturuldu. Galatasaray yönetiminin Onyekuru'nun 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı, Babel'i de satmayı planladığı iddia ediliyor. Yaşanacak gelişmeler çok büyük bir merakla bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.