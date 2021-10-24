Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim dopingi!

Lokomotiv Moskova deplasmanında alınan 3 puan için futbolculara 2.5 milyon TL prim dağıtma kararı alan Galatasaray Yönetimi, oynanacak Beşiktaş derbisinin galibiyet primini ise 4 milyon TL olarak belirledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim dopingi!
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24 Ekim 2021 11:10
Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş derbisine prim dopingiyle çıkacak.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atan oyunculara toplam 2.5 milyon TL prim ödeme kararı alan yönetim, Beşiktaş derbisinin primini de 4 milyon TL olarak belirledi.

Galatasaray, derbi maçını da kazandığı taktirde futbolcular toplam 6.5 milyon TL prim almaya hak kazanacak.


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