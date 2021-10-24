Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi prim dopingi!

Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş derbisine prim dopingiyle çıkacak.



Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atan oyunculara toplam 2.5 milyon TL prim ödeme kararı alan yönetim, Beşiktaş derbisinin primini de 4 milyon TL olarak belirledi.



Galatasaray, derbi maçını da kazandığı taktirde futbolcular toplam 6.5 milyon TL prim almaya hak kazanacak.





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