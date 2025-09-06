Galatasaray'da Barış Alper'e moral seferberliği

Galatasaray 'da son haftaların tartışılan ismi Barış Alper Yılmaz'a milli takım da yaramadı.

Gürcistan deplasmanında oyuna girer girmez kırmızı kart gören Barış Alper, kritik İspanya maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY CAMİASI SEFERBER OLDU

Transferi yüzünden kafası karışan yıldız oyuncu, 3 gol ve 1 asistle formda başladığı sezonda hızla düşüşe geçti. Başkan Dursun Özbek'ten teknik direktör Okan Buruk'a, takım arkadaşlarından taraftarına kadar Galatasaray camiası Barış Alper'i ayağa kaldırmak için düğmeye bastı. İlk hamle ultrAslan'dan gelirken, tribün liderleri, Barış'a sahip çıkacaklarının mesajını verdi.

MAAŞINA ZAM GELİYOR

Yönetim, NEOM'a satmaya yanaşmadı milli oyuncunun maaşına iyileştirme düşünüyor. 100 milyon TL garanti ücrete sahip Barış Alper'in sözleşmesine 30-40 milyon TL seviyesinde performans bonusu koyulacak.

Okan Buruk da en başından beri takımda kalmasını istediği oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayacak.

Eyüpspor ile milli ara sonrasındaki maçta kadroya alınması beklenen Barış Alper, Frankfurt sınavında sahada olacak.