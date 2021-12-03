Galatasaray'da Arda Turan'ın dönüş maçı!

Galatasaray, Altay maçıyla ligde çıkışa geçmeyi planlarken teknik direktör Fatih Terim de planını hazırladı. Bir süredir sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Arda Turan'ın da kadroya dönmesi bekleniyor

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Arda Turan'ın dönüş maçı!
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03 Aralık 2021 10:38
Süper Lig'de bu Pazar günü Altay'ı konuk edecek olan Galatasaray, seri başlangıcı yapmak istiyor. Lider Trabzonspor'la arasında 14 puan fark bulunan Sarı-Kırmızılılar, zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray'da 2 dönem teknik adamlık yapmış eski arkadaşı Mustafa Denizli ile karşılaşacak olan Fatih Terim ilk on birini şekillendirmeye başladı. Marsilya maçının ardından Malatya'da rotasyona giden İmparator, bu maça as kadrosuyla çıkacak.

Uzun süreli sakatlığının ardından beklenenden hızlı döndürülen Arda Turan da bu hafta takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı atlatan ancak maç eksiğinden dolayı tam olarak hazır olmayan Kaptan Arda'nın Altay maçının kadrosunda olması bekleniyor.


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