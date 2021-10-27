Galatasaray'da ara transferde Avrupa şartı

Süper Lig'de dengesiz bir grafik çizen

'da Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisinin ardından, "Eğer Allah nasip eder de UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçersek, zaten ocak ayında birkaç yere gereğini yapacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak ayına kadar zaten bazı şeyler gelişir. Çok da fazla zaman yok. Gitmeler, gelmeler, bunlar olacak. Zaten profesyonel hayat bunu gösteriyor. Bunlar çok doğal. Maçlar oynanırken bütün oyuncularımız bizim için kıymetlidir. Ocak geldiğinde değişecek değişir, değişmeyen kalır." diye konuşmuştu.

Alınan bilgilere göre

tur atlarsa bek ve 6 numara takviyesi yapılacak. Ancak Avrupa'da işler kötü giderse ocakta ya az ya da hiç transfer yapılmayacak!