Galatasaray'da ara transferde Avrupa şartı

İddialara göre Galatasaray eğer UEFA Avrupa Ligi grubundan lider çıkarsa ara transferde takviyeler yapılacak. Aksi durumda transfer sayısı ya az olacak ya da kimse getirilmeyecek!

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ara transferde Avrupa şartı
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27 Ekim 2021 10:58
Süper Lig'de dengesiz bir grafik çizen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisinin ardından, "Eğer Allah nasip eder de UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçersek, zaten ocak ayında birkaç yere gereğini yapacağız. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak ayına kadar zaten bazı şeyler gelişir. Çok da fazla zaman yok. Gitmeler, gelmeler, bunlar olacak. Zaten profesyonel hayat bunu gösteriyor. Bunlar çok doğal. Maçlar oynanırken bütün oyuncularımız bizim için kıymetlidir. Ocak geldiğinde değişecek değişir, değişmeyen kalır." diye konuşmuştu.

Alınan bilgilere göre Galatasaray tur atlarsa bek ve 6 numara takviyesi yapılacak. Ancak Avrupa'da işler kötü giderse ocakta ya az ya da hiç transfer yapılmayacak!


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