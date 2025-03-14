Galatasaray Antalyaspor maçı HD izle canlı, GS Antalya Canlı bein sports linki
Haber Tarihi: 14 Mart 2025 19:33 -
Güncelleme Tarihi:
14 Mart 2025 19:33
Galatasaray Antalyaspor maçı HD izle canlı, GS Antalya Canlı bein sports linki
Galatasaray Antalyaspor maçı canlı bein sports link | Galatasaray Antalyaspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray Antalyaspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı canlı izleme detayları
Sarı-kırmızılılarda bugünkü karşılaşma öncesinde iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Victor Osimhen ve Macar futbolcu Roland Sallai, bugün sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
GOL YEMİYOR!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde birlikte aynı takımda forma giydiği Emre Belözoğlu ile teknik adamlık kariyerinde 4. kez karşılaşacak. Geride kalan 3 mücadelede Buruk'un takımı 3 galibiyet elde ederken, 11 gol atıp hiç gol yemedi.
DRIES MERTENS YİNE KULÜBEYE
Bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Son dönemde oynanan oyun nedeniyle sert eleştirelere maruz kalan teknik direktör Okan Buruk'un bu akşamki kadro tercihleri merak konusu. Tecrübeli hocanın geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda galibiyeti getiren takımı sahaya sürmesi bekleniyor. Buruk'un Mario Lemina'yı kulübeye çekmesi ve Yunus Akgün'e forma vermesi bekleniyor. Başarılı teknik adamın son dönemde fazla forma şansı vermediği ve tartışma yaşadığı iddia edilen Dries Mertens'i yine kulübede tutacağı öğrenildi. Buruk, Osimhen'in arkasında Alanya'da olduğu gibi Alvaro Morata'yı oynatacak. Orta sahanın ortasında ise yeniden Torreira-Sara ikilisi görev yapacak.
OKAN BURUK'TAN MAÇ ÖNCESİ SÖZLER
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a yükseltip ezeli rakibini Samsunspor maçı öncesi baskı altına almayı hedefleyen Okan Buruk futbolcularına, "Galibiyete odaklanın. Biz çıkıp kazanalım, gerisini onlar düşünsün." Buruk, "Üst üste zorlu maçlar oynayacağız. Bu kritik periyot öncesi moral bozukluğu yaşamayalım ve milli araya mutlu, huzurlu gidelim" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK, ANTALYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN
Okan Buruk, hocalık kariyerinde Antalyaspor'a karşı ligde hiç kaybetmedi. Genç teknik adam, eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı oynadığı lig maçlarının da tamamıını kazandı. İki hocanın karşılaştığı üç maçta da gülen taraf Buruk oldu.
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Belçikalı Lawrence Visser oturacak.
GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, 33 puan topladı.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper, Osimhen.
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Kaluzinski, Erdal Rakip, Larsson, Safuri, Van de Streek, Samudio.
HEDEF 10 PUAN FARK
Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakayı kazanarak maç fazlasıyla da olsa takipçisi Fenerbahçe ile 10 puanlık fark yakalamak istiyor. Galatasaray, bu karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71'e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10'a çıkaracak. Okan Buruk'un öğrencileri, çift haneli farkla 16 Mart Pazar günü sezonun flaş takımlarından Reeder Samsunspor'u konuk edecek Fenerbahçe'yi strese sokmayı amaçlıyor.
İLK YARIDA GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı. Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.
LİGDE 27 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig'deki son 27 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 26 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve kırmızı kart cezalısı Günay Güvenç, Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.
İKİ İSİM CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da iki futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen ile Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
OKAN BURUK, ANTALYASPOR'A KAYBETMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı. Buruk, Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Akdeniz temsilcisine karşı 13 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, sahadan hiç puansız ayrılmadı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yaptığı 5 maçı da kazandı.
EMRE BELÖZOĞLU'NA KARŞI ÜSTÜN
Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı. Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 3 kez birbirine rakip oldu. Söz konusu maçları Okan Buruk'un takımı 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı. Toplamda 11 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.
LİGDE 58. RANDEVU
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 57 maçta sarı-kırmızılılar 36, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 111 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.
GALATASARAY 17 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.
GALATASARAY SON 5 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 5 maçı da galibiyetle tamamladı. Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 10 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü. Kırmızı-beyazlılar karşısındaki 57 müsabakada hiç 6 kez üst üste kazanamayan Galatasaray, bu müsabakada bir ilki yaşamaya çalışacak.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, sahasındaki maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Konuk ettiği 28 maçta iki takımın İstanbul'da yaptığı 28 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğinde yapılan 28 karşılaşmada 17 galibiyet elde etti. Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile yaptığı son 13 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.
GALATASARAY'IN GÖZÜ 10'DA
Dört maçlık galibiyet özlemini Alanya deplasmanında sonlandıran Galatasaray, bugün konuk edeceği Antalya'yı devirerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Bu karşılaşma sarı-kırmızılılar açısından sadece 3 puan anlamı taşımıyor. Olası bir galibiyet halinde Cimbom, 2 maç fazlasıyla F.Bahçe'nin tam 10 puan önüne geçmiş olacak ve rakibine psikolojik baskı oluşturacak. Süper Lig'de son 10 maçına giren sarı-kırmızılılar bugün kazanıp hedefe adım adım ilerlemenin planlarını yapıyor.
17 MAÇLIK SERİ
Bu sezon ligde geride kalan 26 hafta da yenilgi yüzü görmeyen Okan Buruk'un öğrencileri, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-0 yenmeyi başarmıştı. İki takım daha önce lig tarihinde 57 kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar 36, kırmızıbeyazlılar 7 galibiyet aldı ve 14 mücadele eşitlikle sona erdi. Ayrıca iki takım arasındaki son 17 lig maçında G.Saray hiç yenilmedi. Antalya son galibiyetini 2015-16 sezonunda aldı.