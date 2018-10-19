Önümüzdeki 23 günde 6 maça çıkacak olan Galatasaray, startı bugün Bursaspor maçıyla veriyor.
Çarşamba günü Schalke 04'ü konuk edecek sarı-kırmızılıların sonraki durağı Yeni Malatya deplasmanı olacak.
Dönüşünde ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aslan, derbinin ardından 5 günde iki deplasmana (Schalke ve Kayserispor) çıkacak.
Zorlu seri öncesi Galatasaray'a 2 oyuncudan kötü haber geldi. Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Henry Onyekuru, 4-6 hafta yok.
Sağ kasığında zorlanma olan Garry Rodrigues de bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
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Çarşamba günü Schalke 04'ü konuk edecek sarı-kırmızılıların sonraki durağı Yeni Malatya deplasmanı olacak.
Dönüşünde ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aslan, derbinin ardından 5 günde iki deplasmana (Schalke ve Kayserispor) çıkacak.
Zorlu seri öncesi Galatasaray'a 2 oyuncudan kötü haber geldi. Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Henry Onyekuru, 4-6 hafta yok.
Sağ kasığında zorlanma olan Garry Rodrigues de bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın