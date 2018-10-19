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G.Saray'a Onyekuru'dan kötü haber! En az 1 ay...

Galatasaray'da sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Henry Onyekuru, 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kaynak: Sabah
G.Saray'a Onyekuru'dan kötü haber! En az 1 ay...
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19 Ekim 2018 03:08
Önümüzdeki 23 günde 6 maça çıkacak olan Galatasaray, startı bugün Bursaspor maçıyla veriyor.

Çarşamba günü Schalke 04'ü konuk edecek sarı-kırmızılıların sonraki durağı Yeni Malatya deplasmanı olacak.

Dönüşünde ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak Aslan, derbinin ardından 5 günde iki deplasmana (Schalke ve Kayserispor) çıkacak.

Zorlu seri öncesi Galatasaray'a 2 oyuncudan kötü haber geldi. Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Henry Onyekuru, 4-6 hafta yok.

Sağ kasığında zorlanma olan Garry Rodrigues de bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

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