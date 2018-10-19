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G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Origi için flaş karar!

Galatasaray ve Beşikaş'ın ilgilendiği belirtilen Divock Origi için Liverpool'dan yeni bir karar çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Origi için flaş karar!
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19 Ekim 2018 00:02
Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Divoc Origi için flaş gelişme duyuruldu.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Origi'yi devre arasında satma karar aldı. Premier Lig ekibinin, 23 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

"KİRALAMAK İSTEMİYOR"

Haberde; Origi'nin Klopp'un planları arasında yer almadığı ve kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılmadığı vurgulandı.

Geçen sezonu Wolfsburg'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Belçikalı golcü, bu sezon Liverpool formasıyla sahaya çıkmadı.

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