G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Origi için flaş karar!

vedevre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edileniçin flaş gelişme duyuruldu.İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Origi'yi devre arasında satma karar aldı. Premier Lig ekibinin, 23 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.Haberde; Origi'nin Klopp'un planları arasında yer almadığı ve kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılmadığı vurgulandı.Geçen sezonu Wolfsburg'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Belçikalı golcü, bu sezon Liverpool formasıyla sahaya çıkmadı.