G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Origi için flaş karar!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Divoc Origi için flaş gelişme duyuruldu.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Origi'yi devre arasında satma karar aldı. Premier Lig ekibinin, 23 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
"KİRALAMAK İSTEMİYOR"
Haberde; Origi'nin Klopp'un planları arasında yer almadığı ve kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılmadığı vurgulandı.
Geçen sezonu Wolfsburg'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Belçikalı golcü, bu sezon Liverpool formasıyla sahaya çıkmadı.
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İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Origi'yi devre arasında satma karar aldı. Premier Lig ekibinin, 23 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.
"KİRALAMAK İSTEMİYOR"
Haberde; Origi'nin Klopp'un planları arasında yer almadığı ve kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılmadığı vurgulandı.
Geçen sezonu Wolfsburg'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Belçikalı golcü, bu sezon Liverpool formasıyla sahaya çıkmadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın