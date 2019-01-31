Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, transferin son gününde iki yabancı futbocluyu kadrosuna kattı.Antalyaspor, Portekiz Ligi takımlarından Belenenses'in Angolalı kanat oyuncusu(29) ve yine aynı ligde yer alan Desportivo Aves'in Brezilyalı sağ kanat ve forvet oynayabilen ismi(28) için anlaşma sağladı.Sağlık kontrollerinden geçen Fredy ve Amilton, Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.