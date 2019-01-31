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Fredy ve Amilton, Antalyaspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, transferin son gününde iki yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fredy ve Amilton, Antalyaspor'da
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31 Ocak 2019 13:49
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, transferin son gününde iki yabancı futbocluyu kadrosuna kattı.

Antalyaspor, Portekiz Ligi takımlarından Belenenses'in Angolalı kanat oyuncusu Fredy (29) ve yine aynı ligde yer alan Desportivo Aves'in Brezilyalı sağ kanat ve forvet oynayabilen ismi Amilton (28) için anlaşma sağladı.

Sağlık kontrollerinden geçen Fredy ve Amilton, Antalyaspor ile sözleşme imzaladı.

AMILTON - AVES 


FREDY - BELENENSES


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