Medipol Başakşehir'in golcü isimlerinden Fredrik Gulbrandsen, Leipzig maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Fredrik Gulbrandsen "Leipzig'e karşı daha önce oynadığımızda nasıl bir sistem takımı olduklarını gördük. Her maçın atmosferi farklı. Daha önce gol attığım takıma karşı oynamak iyi bir şey. Sahada olmayı ve gol atmayı istiyorum." dedi.



Leipzig'in Trabzonspor'dan transfer ettiği vatandaşı Alexander Sörloth ile de konuşan Gulbrandsen "Alexander Sörloth çok usta bir forvet. Türkiye'de iyi işler yaptı. Genç yaşına rağmen önemli bir yol katetti. Ancak biz kendi oyunumuza bakacağız ve kazanmak için oynayacağız." diye konuştu.



