LA Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, Russell Westbrook'un bu yaz takımda kalmasını istediğini söyledi.



Bu sezon kariyerini Clippers'ta tekrar canlandırmayı başaran Westbrook'un, serbest oyuncu olacağı yaz döneminde pek çok takım tarafından ilgi görmesi bekleniyor.



Ancak başkan Frank, LA ekibinin kendisini kesinlikle kadroda tutmaya çalışacağını açıkladı:



"Evet, Russell'ı tutmak istiyoruz. Onun bende kredisi yüksek ve bence bizim için yaptıkları, ortaklığınıza güvendiğiniz zaman neler olabileceğine dair harika bir örnek. Tyronn Lue, Paul George ve Kawhi Leonard, Russ'ın büyük ölçüde arkasındalardı. Kendisi ekibe ve arenadaki herkese büyük bir enerji ve ruh katıyor.



Bunları Russ ve Ty Lue ile beraber oturup konuşmuştuk. Russ'ın yapabildikleri bizi çok ama çok memnun ediyor ve sahada neler ortaya koyduğunu sizler de görüyorsunuz."



Playofflarda Westbrook, Leonard ve George'un yokluğunda komutayı devralarak Clippers için 23.6 sayı, 7.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamaları yakalamıştı.





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