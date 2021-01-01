Fournier ve Thibodeau, NBA'in yeni kurallarından memnunlar!

New York Knicks guardı Evan Fournier ve koç Tom Thibodeau, NBA'in yeni faul kuralını çok beğendiklerini söylediler.



New York Post ile bir röportajda Fournier, yeni kurallara geçiş yapmadan önce ligin eski yönergeleri konusunda memnun olmadığını belirterek, oyunun daha fiziksel olduğu Avrupa'daki dönemiyle karşılaştırdı:



"Evet çok sevdim. Aslında başlangıçta benim için sinir bozucuydu. Karşılaştırma yapmayı sevmem fakat Avrupa'da o kadar fiziksel ve atletik olmayan adamlarımız olmasına rağmen, oyun orada daha fizikseldi. Ben de bu yüzden çaylak dönemimde sıska ve güçsüz olduğum için sürekli faul yapıp duruyordum.



Yani ligin bu konuda harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bizler de zamanla uyum sağlayacağız. Ayrıca bence bir izleyici olarak da daha iyi oldu. Kimse sürekli hakemleri kandırmaya çalışan adamları seyretmek istemez. Kesinlikle hoşuma gitti."





"KİMSE SERBEST ATIŞ İZLEMEK İSTEMEZ"



Koç Thibodeau ise, kimsenin iki takım arasında bir serbest atış müsabakası izlemek istemediğini belirterek, NBA'in "doğru yolda ilerlediğini" açıkladı:



"20 yıl öncesinde, iki serbest atış kazanmak için potaya agresif bir hamle yapmanız gerekirdi. Asıl amaç ritim yakalamaktı. Bir oyuncu potaya agresif bir hamle yaparsa ve faul alırsa, ona tabii ki iki serbest atış verilmeli. Ancak eskiden hakemi kandırmaya çalıştığınızda, size hücum faul çalarlardı. Bu da genellikle bu durumu ortadan kaldırırdı.



Yani ilerlediğimiz bu yolu beğendim, çünkü bence kimse bir maça gidip 80 serbest atış seyretmek istemez. Öyle bir oyunda ritim falan olmaz."



Trae Young ve James Harden da dahil olmak üzere bazı NBA yıldızları, yeni kurala uyum sağlamaya ve hayal kırıklıklarını ifade etmeye devam ederken, taraftarlar ve birçok oyuncunun oldukça memnun olduğu görülüyor.



